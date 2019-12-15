Москва, , 19:53 — REGNUM В Госдуму будет внесен законопроект об обязанности чиновников, желающих занимать руководящие должности, иметь трёхлетний опыт работы в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

По словам автора законопроекта, такие требования к федеральным чиновникам необходимы в связи с тем, что в последние годы федеральные чиновники принимают решения, не учитывающие реальную ситуацию в регионах и их специфику.

«Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда федеральные чиновники в принципе не понимают особенности жизни людей за пределами Московкой области. Это приводит к тому, что принимаемые решения не учитывают специфику регионов: всех гребут под одну гребенку. Такую политику нельзя назвать приемлемой», — заявил Щапов.

Так, по его словам, пенсионная реформа не учитывала разницу в продолжительности жизни между регионами. В частности, на момент принятия закона о повышении пенсионного возраста в 47 субъектах федерации ожидаемая продолжительность жизни мужчин была ниже нового срока выхода на пенсию.

Такая же ситуация в области обращения с отходами. Так, отмечает Щапов, закон не учитывает особенности транспортной логистики в крупных по территории регионах. Поэтому региональным операторам приходится вывозить мусор на полигоны за 300−400 километров, что значительно повышает затраты.

«Одна из причин такого положения вещей в том, что часть федеральных чиновников на руководящих должностях никогда не работала в регионах, не знает специфику работы «на земле», не сталкивалась с сугубо местными проблемами», — отметил Щапов.

В связи с этим, Щапов предлагает ввести дополнительные требования к федеральным чиновникам, которые претендуют на руководящие должности. Так, по его мнению, у них должно быть минимум три года опыта работы в региональных органах власти.

«Такой срок обусловлен закрепленным в законодательстве РФ среднесрочным финансовым планированием на три года. За этот период государственный служащий сможет принять участие в процессе формирования заявок в федеральный бюджет, в подготовке регионального и местных бюджетов на предстоящий год и плановые периоды, а также в исполнении всех этих бюджетов», — объясняет Щапов.