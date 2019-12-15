Исламабад, , 19:54 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана арестовали шестерых человек, подозреваемых в связях с сепаратистами из Белуджистана, об этом 15 декабря сообщает Associated Press.

Спецоперация прошла на юге страны, в провинции Синд. У арестованных было изъято большое количество оружия.

Задержанные обвиняются в организации нападений на представителей правоохранительных органов страны, а также в организации взрывов на газопроводе в Белуджистане.

Напомним, сепаратистские движения в пакистанском Белуджистане вызваны, в том числе, недовольством местного населения несправедливым распределением ресурсов провинции между регионами страны.

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