Исламабад, 15 декабря 2019, 19:54 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана арестовали шестерых человек, подозреваемых в связях с сепаратистами из Белуджистана, об этом 15 декабря сообщает Associated Press.
Спецоперация прошла на юге страны, в провинции Синд. У арестованных было изъято большое количество оружия.
Задержанные обвиняются в организации нападений на представителей правоохранительных органов страны, а также в организации взрывов на газопроводе в Белуджистане.
Напомним, сепаратистские движения в пакистанском Белуджистане вызваны, в том числе, недовольством местного населения несправедливым распределением ресурсов провинции между регионами страны.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Пакистана требует от Индии освободить «невинных людей» в Кашмире