Нью-Дели, , 19:51 — REGNUM Правоохранительные органы Индии применили слезоточивый газ против протестующих в столице государства, городе Нью-Дели, об этом 15 декабря сообщает Reuters.

Манифестации в столице индийского государства продолжаются в течение пяти дней, также выступления граждан проходят и в других городах страны.

Жители Индии недовольны новым законом, предоставляющим права гражданства беженцам из Бангладеш.

По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, новый закон позволит спасти жизни жителей Бангладеш, Пакистана, Афганистана от преследования по религиозному признаку.

Граждане Индии, вышедшие на улицу, опасаются, что закон о гражданстве скажется на правах коренных жителей страны.

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