Москва, , 19:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона во время «нормандского саммита» в Париже попыталась отредактировать уже ранее согласованный странами-участницами документ. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договорённостей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что над формулировками работали непосредственно сами лидеры государств, принимающие участие в саммите. По его словам, дипломатия и «дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок» являются очень сложной и тяжелой работой.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет и достичь политического доминирования у себя в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе