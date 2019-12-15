Абуджа, , 19:23 — REGNUM Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 19 человек на северо-востоке Нигерии, об этом 15 декабря сообщает Associated Press.

Жертвами террористов стали пастухи народности фулани, которые приняли решение вступить в борьбу с боевиками, совершающими регулярные нападения на скот.

«Террористы убили 19 скотоводов во время столкновений», — подчеркнул в комментарии изданию представитель местной милиции Умар Качалла.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную террористическую деятельности на территории Нигерии. Бандиты сражаются за создание государства на основах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН осудили убийство террористами гуманитарных служащих в Нигерии