Москва, , 19:09 — REGNUM Не стоит воспринимать требование японских коммунистов забрать у России весь Курильский архипелаг всерьез, заявил 15 декабря член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны», — цитирует сенатора РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что подобные требования лишь отдаляют перспективу подписания мирного договора между двумя странами.

Клинцевич отметил, что все «адекватные политические силы» России в этом вопросе едины, Курильские острова являются неотъемлемой частью территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева (Марий Эл), председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, заявивший о претензиях Японии на весь Курильский архипелаг, является оппозиционным политиком, который представляет крупнейшую партию, выступающую против официальных властей Токио. Сенатор предлагает рассматривать заявление Сии как элемент внутренней, а не внешней политики.

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