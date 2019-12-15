Стамбул, Турция, , 19:04 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с главой правительства национального согласия Ливии Фиезом аль-Сараджем, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Переговоры прошли за закрытыми дверями в Стамбуле. Стороны обсудили двусторонние отношения.

Турция активно поддерживает правительство Ливии, расположенное в Триполи. Стороны заключили ряд соглашений, в том числе и в области безопасности.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на несколько анклавов, конфликтующих между собой. Причиной тому стало вторжение в страну вооруженных сил НАТО в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмир Катара подтвердил поддержку ливийскому правительству в Триполи