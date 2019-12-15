Доха, , 19:04 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что переговоры между Саудовской Аравией и Катаром могут сыграть позитивную роль для развития региона Персидского залива, об этом 15 декабря сообщает Reuters.

Заявление было сделано во время посещения главой иранского внешнеполитического ведомства столицы Катара, города Доха.

Напомним, в июне 2017 года ряд стран Ближнего Востока, в числе которых Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром обвинив страну в поддержке терроризма.

В последнее время наметилась тенденция к потеплению отношений. в частности эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани был приглашен для участия в саммите стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

Лидер страны не посетил мероприятие, однако надежды на улучшение отношений по-прежнему остаются.

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