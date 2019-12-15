Хараре, , 18:48 — REGNUM Правоохранительные органы Зимбабве арестовали жену вице-президента страны Константино Чивенга, об этом 15 декабря сообщает Reuters.

Супруга высокопоставленного политика обвиняется в отмывании денег и мошенничестве.

Представитель антикоррупционной комиссии страны Джон Макамуре отметил в комментарии изданию, что арест был произведен в субботу, 14 декабря. Женщина предстанет перед судом в понедельник, 16 декабря.

По данным комиссии, супруга вице-президента обвиняется в незаконном переводе свыше $900 тыс. в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) под видом импорта продукции.

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