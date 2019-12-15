Триполи, , 18:36 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани подтвердил свою поддержку правительству национального согласия Ливии, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время встречи с главой ливийского правительства, заседающего в Триполи.

Аль-Тани подчеркнул, что власти Катара готовы оказать поддержку правительству национального согласия в области экономики и безопасности.

Напомним, в настоящее время за власть в Ливии сражаются два крупных центра силы — правительство в Триполи, а также вооруженные силы лояльные генералы Халифе Хафтару.

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