Париж, , 18:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон дал поручение о подготовке к мероприятиям по передачи найденных в Смоленске останков ближайшего соратника Наполеона генерала Гюдена. Об этом 15 декабря сообщает издание Point со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По информации издания, Макрон в парижском Доме Инвалидов планирует провести торжественную церемонию памяти с участием в ней президента России Владимира Путина.

Отмечается, что президент Франции поднял вопрос о передачи останков во время встречи с Путиным в рамках саммита в Париже, который прошел 9 декабря.

«Президент Макрон пытается вернуть франко-российские отношения в нужное русло», — прокомментировала информацию об этом секретарь Французской академии и эксперт по франко-российским отношениям Элен Карре д'Анкосс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле позитивно оценили совместную работу российских и французских археологов по поиску останков соратника Наполеона — генерала Гюдена в Смоленске. Он подчеркнул, что глава государства в курсе данного события, и Россия готова оказать всяческое содействие Франции в случае, если власти последней выразят какую-либо заинтересованность в данном вопросе.

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