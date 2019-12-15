Москва, , 18:15 — REGNUM Основатель и экс-председатель политической партии «Яблоко» Георгий Явлинский заявил о том, что выбор нового руководителя партии является нормальным для политического объединения. Об этом 15 декабря он сообщил на встрече с журналистами.

На вопрос, доволен ли он избранием на должность председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, Явлинский ответил, что это не вопрос довольства.

Он подчеркнул, что необходимо работать, но пока точно не известно, что нужно сделать для того, чтобы партия начала развиваться в новых условиях коммуникации и систем.

«Наверняка нужно будет менять взаимоотношение между центром партии и регионами, между разными членами партии, сторонниками партии», — отметил основатель партии.

Он подчеркнул, что еще не рассматривался вопрос о выдвижении Рыбакова кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Говорить об этом рано, так как «каждый должен занимать свое место и заниматься своим делом».

Как сообщало ИА REGNUM, четвертым председателем политической партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, его кандидатуру поддержали 69 делегатов XXI съезда политического образования. В своем выступлении в связи с избранием на должность председателя Рыбаков заявил о желании сделать лучше и партию, и Россию. По его словам, главной задачей является «сделать «Яблоко» современным, модным». От отметил, что результатом новой политики станет возвращение «Яблока» в Госдуму уже в 2021 году.

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