Рига, , 17:59 — REGNUM В здании национальной библиотеки «Замок света» в Риге прошёл очередной съезд самого радикального и националистического члена правящей коалиции объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK), пишет портал mixnews.lv.

Лидером партии опять избран Райвис Дзинтарс, за которого проголосовали 239 участников съезда, против — 16. Один из его заместителей стал депутат Европарламента Роберт Зиле.

В правление партии вошли в том числе спикер Сейма Инара Мурниеце и парламента Эдвин Шноре, знаменитый в Латвии тем, что сравнил в своей статье в мае 2017 года русских со «вшами».

"Советская оккупация оставила разрушенную латвийскую экономику, загрязненную окружающую среду, русифицированное общество. Многие последствия оккупации удалось преодолеть, но русская среда в Латвии все еще реальность. Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно извлечь ее будет трудно» — написал Эдгар Шноре.

Ряд общественных деятелей тогда обратились с просьбой дать правовую оценку высказывания Шноре и установить — не разжигает ли оно межнациональную рознь. Ответ правоохранительных органов Латвии был отрицательным.

На съезде подтвердили, что главная цель партии — «латышская Латвия». Спикер Инара Мурниеце призвала все латышские партии на внеочередных выборах в Рижскую думу, которые пройдут в конце февраля 2020 года, объединиться и «выгнать расточителей из Думы». Под расточителями она подразумевает нынешнюю коалицию партий «Согласия», «Честь служить Риге» и бывшего члена объединения VL-TB/LNNK Байбы Броки.