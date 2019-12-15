Москва, , 17:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене на Украине», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что пересмотр Минских соглашений и их корректировка возможна только при активном участии в этом процессе представителей Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов. Он отметил, что главы двух государств начали разговаривать, но это не значит, что они обо всем сразу договорились.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Зеленский далеки от согласия по многим вопросам — Песков