Киев, , 17:39 — REGNUM Украинский регулятор в сфере энергетики обеспечил Газпрому время для принятия заключительного контракта на транспортировку газа, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Вене делегации Газпрома и «Нафтогаза» провели переговоры о транзите газа.

По словам Витренко, в ходе переговоров стороны смогли достигнуть предварительных договорённостей. Он отметил, что о согласованном варианте контракта говорить преждевременно, однако стороны заняли «конструктивную позицию» и «работа продолжается».

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