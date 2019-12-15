Киев, 15 декабря 2019, 17:39 — REGNUM Украинский регулятор в сфере энергетики обеспечил Газпрому время для принятия заключительного контракта на транспортировку газа, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Вене делегации Газпрома и «Нафтогаза» провели переговоры о транзите газа.
По словам Витренко, в ходе переговоров стороны смогли достигнуть предварительных договорённостей. Он отметил, что о согласованном варианте контракта говорить преждевременно, однако стороны заняли «конструктивную позицию» и «работа продолжается».
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