Анкара, , 16:44 — REGNUM Турция будет оказывать военную поддержку правительству национального согласия Ливии, об этом 15 декабря сообщает Al Arabia.

Ранее в ноябре 2019 года Анкара и правительство, расположенное в ливийской столице, городе Триполи подписали соглашения о сотрудничестве в военной сфере, а также меморандум о морских границах. Соглашение о военном партнерстве было одобрено турецким парламентом.

Напомним, после вторжения в 2011 году в Ливию войск НАТО в стране был жестоко убит ее лидер Муаммар Каддафи. С тех пор государство фактически расколото на несколько анклавов, сражающихся друг с другом.

Анкара поддерживает правительство в Триполи, которое не контролирует значительную часть страны и ведет борьбу с вооруженными силами генерала Халифы Хафтара, объявившего о решающем сражении за ливийскую столицу.

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