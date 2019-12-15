Москва, , 15:56 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время не планируется никаких контактов между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом Песков заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале».

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящий момент какой-либо подготовки к контактам на высшем уровне нет. Президент Путин наверняка готов к любым контактам, он сам это неоднократно подтверждал… Тем не менее, пока каких-то планов о контактах между Путиным и Трампом нет», — сказал Песков.

Он отметил, что российско-американские контакты продолжаются на уровне дипломатов из военных. Этого достаточно для поддержания диалога по сиюминутным проблемам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние переговоры Трампа с Путиным состоялись в Осаке 28 июня в рамках саммита «Большой двадцатки».