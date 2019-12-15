Киев, , 16:02 — REGNUM Против бывшего президента Украины Петра Порошенко существует 15 уголовных дел. Об этом заявил глава государственного бюро расследований Украины Роман Труба в интервью изданию «Страна.ua», опубликованном 15 декабря.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Труба уточнил, что некоторые из этих дел были зарегистрированы еще весной текущего года, а некоторые — вовсе недавно. Он также подчеркнул сложность каждого уголовного дела, пояснив, что по каждому из них «ведутся десятки следственных действий».

Также председатель ГБР отметил, что в силу того, что Петр Порошенко является депутатом Верховной рады, то для того, чтоб огласить ему подозрение необходимо согласие Рады.

Труба также подчеркнул, что есть уголовные дела с достаточным доказательством вины Петра Порошенко. На уточняющий вопрос журналиста Труба ответил, что это дела относительно назначения членов высшего совета правосудия и назначение на должность первого заместителя главы службы внешней разведки Сергея Семочко.

«По этому делу доказать вину достаточно просто. Уже проведены все допросы. Сейчас мы на стадии, когда следователи готовят второй проект подозрения экс-президенту. Я надеюсь, что задержки не будет, и проект подозрения попадет в Генпрокуратуру», — отметил глава ГБР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против бывшего президента Украины Петра Порошенко на Украине было открыто очередной уголовное дело. На этот раз о государственной измене. Стоит отметить, что данное производство, как и многие другие дела в отношении Порошенко, было начато по заявлению украинского юриста Андрея Портнова.

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