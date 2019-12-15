Берлин, , 15:36 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога. Об этом 15 декабря на своем telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Немецкий суд в рамках рассмотрения дела об экстрадиции по запросу НАБУ [национальное антикоррупционное бюро Украины — ИА REGNUM] народного депутата 8-го созыва Александра Онищенко избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога сроком на два месяца», — написал Мосийчук.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в скором времени Александр Онищенко намерен вернуться на Украину. Позже в украинских СМИ сообщили о задержании бывшего депутата в Германии.

Александр Онищенко известен тем, что опубликовал записи переговоров с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которые были записаны посредством диктофона, спрятанного в наручных часах бывшего депутата. Согласно обнародованным записям стало известно об участии Порошенко в коррупционных схемах.

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