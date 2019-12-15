Москва, , 14:06 — REGNUM Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев (Марий Эл) ответил на требование японских коммунистов забрать у России весь Курильский архипелаг. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что самый верный способ получить от России хотя бы часть Курильской гряды — это заявить претензии на весь архипелаг.

Также Сии назвал Сан-Францисский мирный договор, подписанный Японией после Второй мировой войны, несправедливым и предложил денонсировать его.

Косачев отметил, что Сии — оппозиционный политик, который представляет крупнейшую партию, выступающую против официальных властей Токио. Сенатор предлагает рассматривать заявление Сии как элемент внутренней, а не внешней политики.

«Это попытка заработать дополнительные очки на радикализации позиции по островам», — пояснил Косачев.

Политик подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ продолжается кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора.