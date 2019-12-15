Киев, 15 декабря 2019, 14:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился 13 декабря с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в рамках визита грузинского премьера на Украину. Об этом 14 декабря сообщается в пресс-службе правительства Украины.
Главы правительств обсудили вопросы связанные с сотрудничеством в торговой сфере.
Также стороны обсудили вопросы, связанные с углублением интеграции Украины, Грузии, а также Молдавии в ЕС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к премьеру Молдавии Иону Кику с предложением по созданию свободной экономической зоной между странами.
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