Киев, , 14:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился 13 декабря с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в рамках визита грузинского премьера на Украину. Об этом 14 декабря сообщается в пресс-службе правительства Украины.

Главы правительств обсудили вопросы связанные с сотрудничеством в торговой сфере.

«Мы предлагаем начать активную работу над развитием системы грузовых перевозок с использованием прямого международного паромного сообщения между Украиной и Грузией, а также над либерализацией железнодорожных паромных сообщений между портами Украины и Грузии. Проект, которым занимаемся мы, и который будет равнозначно интересный Грузии — это транспортный коридор Балтийское море — Черное море — Каспийское море. Мы рассчитываем на активное участие Грузии в этом проекте», — отметил глава украинского правительства.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с углублением интеграции Украины, Грузии, а также Молдавии в ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился к премьеру Молдавии Иону Кику с предложением по созданию свободной экономической зоной между странами.

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