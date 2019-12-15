Тбилиси, , 13:03 — REGNUM Семья задержанного властями Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили 15 декабря проведет акцию протеста у так называемой «линии оккупации» и потребует от осетинской стороны его освобождения.

Инициатором акции стала семья врача, которую поддержали друзья Важи Гаприндашвили, представители оппозиции и неправительственного сектора. Своих сторонников они собирают на площади Республики в Тбилиси, откуда с 14:00 часов направятся в село Одзиси, Душетского района, на «административную границу» с Южной Осетией.

«Это не политическая акция, она будет исключительно мирной, и ее единственным требованием будет освобождение Важи Гаприндашвили», — заявила журналистам дочь задержанного Ирина Гаприндашвили.

Грузинский врач-травматолог Важа Гаприндашвили был задержан 9 ноября по обвинению в незаконном пересечении границы. В Тбилиси надеялись, что его освободят после первого заседания суда, которое было назначено на 13 декабря. Но Цхинвальский суд оставил врача в заключении.

Правительство Грузии проинформировало о случившемся мировое сообщество, поставило этот вопрос и на Женевских переговорах, но заявления международных организаций и западных партнеров на решение властей Южной Осетии не повлияло.

Сегодня в Грузии надеются, что Цхинвальский суд все же освободит Важу Гаприндашвили на следующем судебном процессе, который должен состояться до конца декабря, и Новый год он встретит с семьей.