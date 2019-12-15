Киев, , 12:10 — REGNUM Внесение ведомостей в реестр юридических лиц о снятии с регистрации так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата заявителем от другого юридического лица (то есть от т. н. ПЦУ — ИА REGNUM) является незаконным и не может считаться достоверным. Об этом говорится в сообщении юридического отдела «киевского патриархата», опубликованного 14 декабря на сайте «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

В псевдорелигиозной организации отметили, что так называемым поместным собором «киевской патриархии» решение о прекращении регистрации организации «УПЦ КП» не принимались, а также подобного рода решения (о прекращении деятельности) не направлялись в министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

В юридическом отделе «киевского патриархата» также со ссылкой на законы Украины отметили, что «государственная регистрация прекращения юридического лица, являющегося учредителем других юридических лиц, является невозможным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в «ПЦУ» сообщили о юридическом прекращении таких религиозных организаций, как «Киевская Патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ».

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Напомним, 15 декабря 2018 года на так называемом объединительном соборе в Киеве была образована «ПЦУ». В ее состав после принятия решений о самороспуске вошли такие организации, как «УПЦ КП» и «УАПЦ». Главой «ПЦУ» был избран близкий к Филарету Епифаний.

6 января 2019 года данная структура в Стамбуле получила томос об автокефалии (независимости). Однако положения томоса поставили «ПЦУ» в зависимость от Константинопольской Православной Церкви. Кроме того, согласно документу, заграничные приходы «ПЦУ» (в США, Австралия и т. п.) должны перейти в подчинение непосредственно Константинополю. Прошло немного времени после получения томоса об автокефалии, как Филарет заговорил о зависимости «ПЦУ» от Константинопольской Церкви. Позже, в июне 2019 года Филарет и ряд «священнослужителей», которые его поддержали, фактически снова ушли в раскол. Теперь от «ПЦУ».