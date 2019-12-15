Доха, , 11:35 — REGNUM Турция была вынуждена купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем противоракетной обороны. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил министр обороны Турции Акар Хулуси в ходе Дохийского форума.

Хулуси рассказал, что Турция с 1999 года обращалась к США и Франции с просьбой продать какие-0нибудьть современные системы ПРО, но внятного предложения не получила. В итоге Анкаре пришлось покупать российские С-400.

«С 1999 года мы обращались к США, Франции, и, в конце концов, были вынуждены купить эту систему у России для защиты нашей страны, потому что для этого была необходимость» — рассказал глава Минобороны Турции.

Также он отметил, что Турция остается членом военного блока НАТО и не собирается его покидать. Анкара добросовестно сотрудничает с альянсом и выполняет все взятые на себя обязательства.

Также Хулуси заявил, что Анкара в настоящее время ведет переговоры с США по покупке истребителей F-35.