Каир, , 10:41 — REGNUM Посольство Ливии в Арабской Республике Египет приостановило свою работу по соображениям безопасности. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба ливийской дипломатической миссии в Каире.

Напомним, что накануне спикер парламента Египта Али Абдель Аль заявил, что официальный Каир считает палату представителей Ливии на востоке страны — единственным легитимным представителем ливийского народа.

Высший государственный совет Ливии, который находится в осажденном Триполи, естественно подверг это заявление критике. При этом посольство Ливии в Каире контролируется именно этим советом.

«Посольство Государства Ливии в Каире объявляет ливийским гражданам и ливийской диаспоре в братской Арабской Республике Египет, что оно приостановило работу по соображениям безопасности, начиная с воскресенья, 15 декабря 2019 года, до дальнейшего извещения». — сказано в сообщении посольства Ливии в Египте.