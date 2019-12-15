Москва, , 10:37 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов. Об этом Песков заявил в эфире телепередачи «Большая игра» на «Первом канале».

Песков отметил, что Путин и Зеленский начали разговаривать, но это не значит, что они обо всем сразу договорились.

«Они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — пояснил Песков.

Также он отметил. что Путину и Зеленскому удалось поговорить с глазу на глаз минут 10−15 в рамках «нормандского саммита» Париже 9 декабря. Однако их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который настаивал на продолжении работы в «Нормандском формате».