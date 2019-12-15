15 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 10:21 — REGNUM



«Российская политика может поменяться, может быть открыта дорога для более широкого диалога, но это потребует изменений, прежде всего, отхода от политики силы в регионе», — заявил в интервью Reuters глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Так он прокомментировал «попытки» президента Франции Эммануэля Макрона убедить Варшаву пересмотреть свои отношения с Москвой.

Ранее Макрон сообщил британскому журналу The Economist, что пришло время пересмотреть стратегические отношения Европы с Россией. Французский лидер пояснил при этом, что в Польше есть «некоторая озабоченность» по поводу его плана, но он «начал говорить с поляками». По мнению Щерского, «сегодня возможности для дипломатии ограничены». Он отметил, что отсутствие у России желания отдать обломки президентского борта, потерпевшего под Смоленском крушение в апреле 2010 года, и поделиться другими сведениями нанесло ущерб диалогу, и эта ситуация остается «весомым фактором в отношениях между Польшей и Россией». Как уточняет агентство, также вызвала трения «аннексия» Крыма, а в целом внешняя и оборонная политика Варшавы строится в основном на сдерживании Москвы. Может ли в таком случае в чём-то убедить поляков Макрон? Напомним, что 4 декабря по завершении встречи глав государства и правительств, которые собрались на саммите НАТО в Лондоне, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия «не враг», и назвал ее «партнером и соседом». Однако, по словам Щерского, французский президент не повлиял на позицию Дуды на саммите, ведь и без того «как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме Запада с Москвой, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма».

Пока остаются не совсем понятными цели и адресаты высказывания главы канцелярии польского президента. Что любопытно, в самой Польше их еще «не заметили». На первый взгляд, Щерский давал пояснения в контексте визита Макрона в страну на Висле, который, по словам польского чиновника, ожидается в первой половине следующего года. Однако европейская политика сегодня очень динамична и переменчива, к моменту приезда президента Франции в Польшу, если он приедет, всё может несколько раз поменяться. Поэтому складывается впечатление, что глава канцелярии полемизировал с кем-то другим. Обратимся еще раз к сказанному Дудой по итогам саммита НАТО. «Россия — это сосед, это партнер, потому что сегодня мир является также большим полем экономического обмена, и в связи с этим нужно обсуждать различные вопросы», — отмечал он. И еще раз вернулся к Москве, комментируя ход российско-белорусской интеграции. «Пока все делается на основе консенсуса государств и наций, я не вижу проблем, — сказал президент Польши. — Если одна страна начинает проявлять агрессивное поведение по отношению к другой и начинает навязывать ей определенные действия или уступки, тогда начинается проблема. Но сегодня об этом еще речи не идет».

Это были слова, но для польского политика, представляющего правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), довольно непривычные. Однако эту новую риторику однопартийцы не подхватили. Было другое. Уже 5 декабря правительственный телеканал TVP опубликовал на своей сайте интервью с директором Агентства внутренней безопасности (AWB) Петра Погоновского с заголовком «Цель России — фальсификация политической ситуации в Польше». Глава польской контрразведки заявил, что «Польша как важный член Европейского союза и имеющая стратегическое положение среди стран Центральной и Восточной Европы, особенно подвержена гибридной российской деятельности». По его словам, Москва посредством «широкого спектра инструментов» разделяет «наших граждан», проводит «поляризацию настроений, чтобы люди убедились в том, что общество в большинстве своем составляют две крайние и противоречивые группы, между которыми невозможен диалог, а может быть лишь противостояние», и «это тонкая стратегия Кремля, ведущая к потере единства и внутреннему конфликту с обществом».

Еще дальше пошел министр внутренних дел Польши и координатор спецслужб Мариуш Каминьский. Он выступил с лекцией в Вашингтоне в центре Вудро Вильсона. «В современной России именно спецслужбы являются основой и связующим звеном, они решают, кто входит в политическую и экономическую элиту, а кто выпадает из нее, — заявил Каминьский. — Поэтому, если кто-то решит с такой Россией заняться политическими или экономическими интересами, он на самом деле будет вести дела с ее аппаратом безопасности… ФСБ Путина является просто продолжением криминального, советского КГБ. Те же методы работы, тот же менталитет. Их очевидная цель — реконструкция Советского Союза как глобальной империи. Вот почему мы видим их в Сирии и Венесуэле, Северной Африке, на Кавказе и на Балканах. Для такой России Запад — враг… Вот почему нереалистичны планы «избирательного вовлечения» России или построения с ней «повестки доверия и безопасности». Основой российского мышления об отношениях с Западом является отсутствие доверия и страх. Это, в свою очередь, вызывает агрессию… России не нужно, например, требовать ослабления режима санкций, связанного с ее агрессией против Украины или деятельности ее спецслужб на территориях стран НАТО. Представители европейских элит делают это от ее имени, пытаясь доказать, что «санкции неэффективны, потому что они не изменили поведение России».

Такого рода суждения, которые позволили себе Погоновский и Каминьский, конечно, носят антироссийский характер, но им одним не ограничиваются. Заявления о «поляризации общества» показывают, что польская контрразведка в данном случае обслуживает партийные интересы «Права и Справедливости», а не государства, выставляя оппозиционные силы в качестве лишь каких-то «проводников кремлевской линии». А приравнивание политического диалога и совместных экономических проектов с российскими коллегами к общению с российским «аппаратом безопасности» должно устрашить уже не только польскую оппозицию, но и те круги в PiS, которые были бы не прочь разморозить отношения с Москвой. По факту — это удар и по Дуде. Ведь невозможно Варшаве одновременно говорить о России как соседе и партнере и тут же заявлять, что для России «врагом» является Запад. Вопрос в том, зачем польские спецслужбы решили сыграть против своего президента.