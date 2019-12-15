Варшава, , 09:33 — REGNUM Попытки сделать врага из Российской Федерации могут сильно навредить Польше. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

В ходе интервью Щерского попросили прокомментировать слова польского президента Анджея Дуды, который заявил, что официальная Варшава не считает Москву врагом военного блока НАТО. Тогда Дуда сказал, что Россия — это «сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается».

Щерский пояснил, что попытки сделать из России врага могут навредить Польше.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», — сказал он.

Также он напомнил, что на недавнем саммите военного блока НАТО в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон призвал польские власти пересмотреть свои отношения с Россией. Щерский уверяет, что хотя Польша и прислушивается к коллегам по Евросоюзу, слова Макрона не смогли повлиять на позицию Дуды.

Глава канцелярии польского президента отмечает, что возможности для дипломатии с Россией у Польши «ограничены», как и возможности для диалога.