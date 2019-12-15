Москва, , 08:58 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал очередное заявление из Киева о возможности введения в Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае, если в Киеве сочтут урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений неэффективным, украинские власти могут вернуться к идее ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Пушков напомнил украинским властям, что для ввода миротворцев ООН необходима санкция Совета Безопасности всемирной организации, где Россия обладает правом вето. Иными словами, без согласия России никакие миротворцы в Донбассе невозможны.

Кроме того, Пушков намекнул, что Киеву следует заниматься разведением сил на линии фронта в Донбассе, а не попытками втащить туда голубые каски.

«Вместо отвода вооруженных сил от линии соприкосновения в Киеве фантазируют о каких-то миротворцах ООН, которых якобы могут послать в Донбасс. Но без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлет», — пишет Пушков.

Напомним, что идею послать в Донбасс миротворцев выдвинул еще бывший президент Украины Пётр Порошенко. Уже тогда эта идея не нашла поддержки ни на Западе, ни в России.

«От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий», — подчеркнул Пушков.