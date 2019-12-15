Киев, , 08:34 — REGNUM Около $1 млрд может быть выделено американским компаниям для строительства энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в частности на Украине. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба после визита в США в рабочих целях, который состоялся 11−13 декабря. Слова вице-премьер-министра 14 декабря приводит пресс-служба правительства Украины.

Данные средства могут выделить согласно проекту закона США об энергетической безопасности Европы, который будет рассмотрен в ближайшее время. Согласно сообщению ведомства, это позволит разнообразить потоки природного газа и в частности «уменьшить зависимость от российских энергоресурсов».

«Речь идет не только об Украине, а о стратегическом баланс во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах», — отметил Кулеба.

Также Кулеба поблагодарил конгресс Соединенных Штатов Америки за выделение Украине в 2020 году $300 млн так называемой военной поддержки, $100 млн из которых предназначены на летальное оружие. Также украинский вице-премьер поблагодарил конгресс США за санкции против «Северного потока-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Кулеба выразил надежду, что санкции США против строительства «Северного потока — 2» воспрепятствуют реализации данного проекта. В РФ предпринятый Соединенными Штатами Америки шаг квалифицировали как политику по ущемлению интересов Европейского Союза.

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