Москва, , 08:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий песков прокомментировал очередные заявления из Киева о том, что в Донбасс может быть введена миротворческая миссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что Киев может вернуться к идее вводит миротворческого контингента Организации Объединенных Наций в Донбасс. Киев сделает это в том случае, если посчитает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов.

На это Песков заявил, что формально со стороны Украины пока не поступало никаких новых инициатив по урегулированию.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Стоит отметить, что иидея ввода миротворцев ООН в Донбасс появилась еще при прежнем президенте Украины Петре Порошенко. Особой поддержки ни у России, ни у стран Запада она не нашла.