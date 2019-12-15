Варшава, , 08:08 — REGNUM Возможности Польши для выстраивания диалога с Россией ограничены, однако в Варшаве не заинтересованы в эскалации напряженности между Москвой и Брюсселем. Об этом 13 декабря заявил помощник президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Сегодня возможности для дипломатии ограничены», — заявил чиновник о взаимоотношениях Москвы и Варшавы. Подорвал отношения двух стран инцидент с крушением на территории России польского правительственного самолета. По словам Щерского, некоторые поляки не считают катастрофу несчастным случаем. Добавило осложнений между странами и решение жителей Крыма присоединиться к Российской Федерации.

Однако несмотря на все сложности в Варшаве понимают, что Россия является партнером и соседом Польши, именно так назвал Россию на саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда.

«Как страна, соседствующая с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, — заявил Щерский, — потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма».

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