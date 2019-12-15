Япония, , 07:56 — REGNUM Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией». Об этом в интервью газете «Ёмиури» заявил глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

По его мнению, Сан-Францисский мирный договор, заключенный по итогам Второй мировой войны и закрепляющий поражение Японии, является совершенно несправедливым, так как в этом договоре Токио официально отказался от Курильских островов.

При этом Сии наивно считает, что если Токи заявит претензии на всю Курильскую гряду, то в результате переговоров с Россией удастся получить хотя бы острова южной её часть.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага», — заявил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Однако Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

При этом российские власти также заявляли, что готовы обсуждать давно устаревшую Московскую декларацию 1956 года, в которой сказано, что после заключения мирного договора с Японией возможна передача ей двух островов — Шикотан и Хабомаи.