Киев, , 07:59 — REGNUM В следующие пять-десять лет кибернетическое оружие вытеснит на второй план ядерное оружие. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената Соединенных Штатов Америки, сообщает 14 декабря пресс-служба совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщается в ведомстве, глава СНБО отметил, что кибернетическая безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности. «В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план», — подчеркнул он. Данилов также отметил, что в глобализованном мире войны носят все более гибридный характер и защита информации и устройств, предназначенных для работы с ней, являются важным. Он также подчеркнул, что ведется работа над обновленной стратегией кибербезопасности, а также обустройству национального координационного центра кибербезопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь СНБО Украины заявил, что в течение месяца Украине пришлось столкнуться с одиннадцатью случаями хакерских атак. Кибернетической атаке, по словам Данилова, также был подвержен сайт президента Украины. Таким образом, как ранее отметил Данилов, тема кибернетической безопасности являлась одной из тех тем, которые обсуждались на закрытом совещании СНБО 7 декабря, то есть накануне проведения саммита в «нормандском формате».

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