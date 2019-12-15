Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Об успешных испытаниях новой ракеты Precision Strike Missile (PrSM), оружия, способного преодолеть российскую систему ПВО, заявил американский генерал Джон Рафферти, сообщает 14 декабря издание Breaking Defense.

Сообщается, что проводимые до этого дня тестовые пуски с проверкой каждого компонента по отдельности завершены, и впервые окончательный проект ракеты был испытан полностью «от пуска и до детонации». В армии США довольны проведенными испытаниями.

По словам Рафферти, PrSM заменит стоящую на вооружении американской армии с 1990-х годов тактическую ракетную систему ATACMS. Во время тестового испытания ракета преодолела расстояние в 240 км, однако планируемая конструкторами дальность полета будет составлять около 500 км. Кроме того PrSM обладает меньшей по размерам боеголовкой при большей мощности, что позволит удвоить число целей, которые будет способна поразить одна пусковая установка.

Новое оружие, которое согласно прогнозам появиться на вооружении США в 2023 году, позиционируется как способное преодолеть противоракетную оборону Российской Федерации. В Тихом океане PrSM будет держать на прицеле китайские военные корабли, сообщил генерал армии США.