Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Решение администрации телеканала Fox News о включении в сетку вещания интервью с экс-директором ФБР Джеймсом Коми и одним из инициаторов дела об импичменте главой спецкомитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адамом Шиффом вызвало бурное негодование президента США Дональда Трампа. Свой комментарий на эту тему президент опубликовал 14 декабря в Twitter.

Трамп отказывается верить в то, что Fox News намерены брать интервью у «отвратительных и полностью себя дискредитировавших экс-главы ФБР Джеймса Коми и коррумпированного политика Адама Шиффа».

По мнению главы Белого дома, таким образом телекомпания пытается быть политкорректной, но несмотря на подобные усилия их корреспонденты не были допущены к освещению дебатов кандидатов от Демократической партии США. В нааказание за неразборчивость, по мнению Трампа, быстрое забвение ожидает как Fox News, так и другие СМИ.

«Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место, — подытожил свой комментарий президент США. — Только протрамповские шоу преуспевают. Остальные — ничто».

Напомним, с момента освещения президентской компании 2016 года Трамп обвиняет в предвзятости ряд СМИ, куда входят телеканалы ABC, CNN, NBC, The New York Times и некоторые другие.