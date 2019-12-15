Вашингтон, , 05:45 — REGNUM В начале следующей неделе Белый дом намерен объявить о выводе из Афганистана более четырех тысяч военнослужащих. Общее число предназначенных к выводу войск, по предварительным оценкам составит 8000−9000 человек, сообщает 14 декабря NBC News со ссылкой на источники в администрации президента США.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп намерен полностью завершить вывод американских войск из Афганистана до выборов в ноябре 2020 года.

В то же время официальных комментариев на этот счет из Белого дома не поступало.

В настоящее время численность войск США в Афганистане составляет приблизительно 12−13 тысяч человек. В октябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США могут сократить американский контингент до 8600 человек, и такое уменьшение личного состава не отразится на проведении контртеррористических операций.