Ла-Пас, , 04:21 — REGNUM В ближайшее время будет выписан ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса, заявила и.о. президента страны Жанин Аньес, выступая в городе Санандита департамента Тариха, сообщает 14 декабря Los Tiempos.

Аньес заявила, что Моралес безответственно поступил со страной, пытаясь задержаться у власти. «Мы просим Моралеса позволить ним жить в мире», — сообщила и.о. президента, выразив надежду, что Боливию не охватят мятежи и терроризм.

В то же время Аньес подчеркнула, что Боливия находится на стадии примирения и умиротворения. «Мы здесь, чтобы защищать демократию и свободу», — проговорила мантру она.

Как сообщало ИА REGNUM, бежавший в Мексику Эво Моралес 12 декабря прибыл в Аргентину и попросил у властей страны политического убежища. Экс-глава Боливии планирует поселиться в городе Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран у боливийской границы.

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