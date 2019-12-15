Дамаск, , 00:46 — REGNUM Вооруженные формирования 24 открывали огонь на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщает 14 декабря пресс-служба Минобороны России со ссылкой на данные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сообщается, что за прошедшие сутки российская сторона зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, в том числе: по пять случаев в провинциях Латакия и Алеппо, десять — в провинции Идлиб и четыре нарушения — в провинции Хама.

За этот же период турецкой стороной отмечено 11 фактов нарушения режима тишины.

Напомним, режим прекращения огня в оговоренных Меморандумом о т 4 мая 2017 года зонах деэскалации.