Москва, , 23:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее, об этом 14 декабря он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Песков подчеркнул, что Россия демонстрирует стабильность в то время, когда планета переживает глубокие изменения.

«Да. Я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос журналиста по поводу России.

Говоря о трансформации пресс-секретарь президента подчеркнул, что в мире происходят изменения практически во всех сферах политики — в дипломатии, в международном праве, в деятельности международных организаций.

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