Тбилиси, , 20:32 — REGNUM Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили определил значение слова «грузин» и назначение каждого гражданина Грузии. Об этом 14 декабря он рассказал во время митинга в Тбилиси.

«Быть грузином — это значит петь «Мравалжамиер», создавать полифонию, танцевать «Хоруми», писать «Витязя в тигровой шкуре». Быть грузином — значит вести грузинское застолье, носить в голове Важа-Пшавелу. Быть грузином — значит, что в каждой твоей клетке живет Грузия», — отметил Иванишвили.

Он призвал собравшихся на митинг сограждан никого и ничего не бояться, потому что, по его словам, Грузия бессмертна. А будущее Грузии, уверен Иванишвили, прочно связано с Европой, к которой она стремилась всегда.

«Я уверен, что обязательно наступит тот день, когда мы здесь же, на этом символическом месте, на площади Свободы, будем праздновать вступление Грузии в Евросоюз и все вместе скажем: историческая справедливость восстановлена, цель достигнута!» — заключил Иванишвили.

Напомним, что митинг на площади Свободы был посвящен председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы. Он был организован по инициативе молодежной организации правящей партии.

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