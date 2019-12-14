Лондон, 14 декабря 2019, 20:22 — REGNUM 14 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Борнмут» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «вишен».
Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.16 по версии WhoScored стал Дэн Гослинг, забивший единственный мяч в игре, совершивший 2 успешные обводки и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 63%.
«Борнмут» одержал пятую победу в сезоне, набрал 19 очков и поднялся на 14-ю строчку. «Челси» с 29-ю баллами остался на 4-м месте.
Статистика матча («Челси"/"Борнмут»)
Удары 14/7
Удары в створ 3/2
Владение мячом 61%/39%
Нарушения 9/13
Угловые 8/4
Оценки WhoScored 6.72/7.32
Составы на матч:
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Виллиан, Абрахам.
Запас: Кристенсен, Педро, Кабальеро, Ковачич (↑ 65), Хадсон-Одои (↑ 65), Батшуайи (↑ 78), Джеймс.
Главный тренер: Френк Лэмпард.
«Борнмут»: Рамздейл, Фрэнсис, Стейси, Рико, Мепэн, Гослинг, Лерма, Биллинг, Кинг, Кук, Фрейзер.
Запас: Боруц, Сурман, Соланке (↑ 74), Станислас, Симпсон, Килкенни, Добре.
Главный тренер: Эдди Хау.
Бригада арбитров: Грэм Скотт | Нил Дэвис | Дерек Итон | Даррен Бонд.
Желтые карточки: Кук — 50, Ковачич — 81, Гослинг — 82.
Забитые мячи: Дэн Гослинг (Джефферсон Лерма) 84 — 0:1.
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