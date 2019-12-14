Лондон, , 20:22 — REGNUM 14 декабря в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж» между коллективами «Челси» и «Борнмут» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20. Противостояние завершилось победой «вишен».

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.16 по версии WhoScored стал Дэн Гослинг, забивший единственный мяч в игре, совершивший 2 успешные обводки и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 63%.

«Борнмут» одержал пятую победу в сезоне, набрал 19 очков и поднялся на 14-ю строчку. «Челси» с 29-ю баллами остался на 4-м месте.

Статистика матча («Челси"/"Борнмут»)

Удары 14/7

Удары в створ 3/2

Владение мячом 61%/39%

Нарушения 9/13

Угловые 8/4

Оценки WhoScored 6.72/7.32

Составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Маунт, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Запас: Кристенсен, Педро, Кабальеро, Ковачич (↑ 65), Хадсон-Одои (↑ 65), Батшуайи (↑ 78), Джеймс.

Главный тренер: Френк Лэмпард.

«Борнмут»: Рамздейл, Фрэнсис, Стейси, Рико, Мепэн, Гослинг, Лерма, Биллинг, Кинг, Кук, Фрейзер.

Запас: Боруц, Сурман, Соланке (↑ 74), Станислас, Симпсон, Килкенни, Добре.

Главный тренер: Эдди Хау.

Бригада арбитров: Грэм Скотт | Нил Дэвис | Дерек Итон | Даррен Бонд.

Желтые карточки: Кук — 50, Ковачич — 81, Гослинг — 82.

Забитые мячи: Дэн Гослинг (Джефферсон Лерма) 84 — 0:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Падерборн-07» и «Унион Берлин» победителя не выявили