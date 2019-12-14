Анкара, , 20:10 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны ждут ответа от США по поводу продажи системы ПРО Patriot, об этом 14 декабря он сообщил журналистом в кулуарах Дохийского форума, проходящего в Катаре.

«Турция надеется, что американские союзники по-прежнему останутся союзниками. Никто не может помешать соглашению о покупке С-400 у России. Это уже сделано», — подчеркнул Чавушоглу.

Дипломат добавил, что сделка с Москвой была более выгодной, но сейчас Анкара готовы закупить американские системы.

«Мы ждем от Соединенных Штатов ответа», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее США резко негативно отозвались о соглашении Турции и России о покупки противоракетных зенитных комплексов С-400. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за указанную сделку.

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