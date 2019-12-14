Москва, , 19:46 — REGNUM Совет Думы на заседании 16 декабря обсудит в приоритетном порядке президентский законопроект, направленный на установление почётного звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 14 декабря.

Речь о законопроекте, который сегодня внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Он направлен на наделение некоторых городов РФ званием «Город трудовой доблести». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже направил законопроект в профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент внёс в Госдуму законопроект, который устанавливает, что города РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, получают звание «Город трудовой доблести». Под таким вкладом, в частности, подразумевается обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, которые располагались на территории города. Таким образом, жители городов проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность, отмечает президент.