Москва, , 19:16 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и молодежь столицы призвали WADA пересмотреть решение в отношении «чистых» спортсменов и не смешивать спорт с политикой. Об этом сообщил Руководитель Московского городского отделения МГЕР Денис Аширов, в ходе акции в поддержку российских спортсменов, которая состоялась сегодня у здания Олимпийского комитета в Москве.

«Мы проводим акцию в поддержку «чистых» спортсменов, которым придется выступать под белым флагом. «Молодая Гвардия Единой России» призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! А членам исполкома WADA мы настоятельно рекомендуем отказаться от политических игр и соблюдать принципы Олимпийской хартии — наказывать только недобросовестных спортсменов», — сказал Денис Аширов.

Участие в акции приняли более ста активистов. Они растянули у здания Олимпийского комитета двадцатиметровый триколор, скандируя «Мы вместе все равно», «Мы — одна команда», «Наши спортсмены — наша гордость», «Спорт в сердцах», «WADA, хватит играть в политику». У стен Комитета были выставлены мольберты с фотографиями спортсменов, которые из-за решения WADA не смогут представлять Россию на международных соревнованиях. В завершении акции участники запустили в небо десятки шаров с олимпийской символикой и надписью: «Объективность, независимость WADA — прощай».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах (включая Олимпийские игры и чемпионаты мира), принимать их на своей территории и подавать заявки.

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