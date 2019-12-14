Москва, , 18:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит в «Нормандском формате» не принес никаких судьбоносных прорывом, об этом 14 декабря он рассказал в эфире Первого канала.

Встреча с участием России, Франции, Германии и Украины состоялась после длительного перерыва, стороны договорились о взаимном обмене пленными, однако принципиальные вопросы будут обсуждаться позднее.

В ходе переговоров сторонами также была подчеркнута приверженность Минским соглашениям и разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Предполагается, что стороны проведут новую встречу весной 2020 года.

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