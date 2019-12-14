Тбилиси, , 18:30 — REGNUM Глава партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что «Европа — это дом Грузии», об этом он рассказал 14 декабря на праздничном мероприятии «Путь Грузии к Европе», которое прошло на площади Свободы в Тбилиси.

Он объяснил собравшимся, что значит Евросоюз для него лично. В самом начале речи Каладзе упомянул грузинского врача Важу Гаприндашвили и выразил ему солидарность и поддержку.

«Для меня лично Европа — это пространство, где самое ценное — это человек, где не нарушают права человека, не похищают врачей. Свободу Важе Гаприндашвили и поддержку его семье! Европа — это порядок сосуществования, основанный на свободе, гуманизме и взаимоуважении. Это те качества, которые исторически характеризовали грузинский народ!», — заявил Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что на избранном Грузии европейском пути никаких преград никто поставить не сможет, и страна достигнет поставленной цели и займет достойное место в европейской семье и во всем мире.

Напомним, что 14 декабря в Тбилиси прошла масштабная акция, посвященная председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы. Организатором мероприятия была названа молодежная организация «Грузинской мечты», но позднее лидеры партии заявили, что подключаются к акции и помогут доставить всех желающих принять в ней участие в столицу. Митинг на площади Свободы продолжался около 2 часов и закончился праздничным фейерверком.

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