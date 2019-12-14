Москва, , 18:10 — REGNUM Отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко связана с тем, что он не справился с чрезвычайной ситуацией и последствиями наводнения в Приангарье. Об этом 14 декабря сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

Она подчеркнула, что глава региона сам дал оценку собственной работе и работе его команды. Матвиенко акцентировала внимание на том, что профессионализм губернатора и его команды проверяется в чрезвычайных ситуациях, в способности оперативно и качественно решать сложные ситуации.

По ее словам, именно этот непрофессионализм привел к дальнейшей справедливой критике руководства региона со стороны его жителей. Несмотря на то, что глава государства Владимир Путин и федеральный центр сделали всё возможное для быстрой ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба пострадавшим, на региональном уровне не были приняты грамотные действия по решению поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко состоялась на фоне многочисленных свидетельств того, что власти несвоевременно оповестили людей о грозящей им опасности во время мощнейшего наводнения, накрывшего Приангарье летом 2019 года. В итоге жертвами стали не менее 25 человек, ещё порядка восьми пострадавших числятся пропавшими без вести.

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