Рига, , 17:50 — REGNUM Глава латвийской федерации лесопромышленности Кристап Клаус сообщил, корабли боятся заходить в порт Вентспилса из-за опасений попасть под вторичные санкции, написал портал Press.lv.

В результате местные компании вынуждены переправлять суда в ближайший латвийский порт Лиепаи и нести огромные для себя финансовые потери. По утверждению Клауса так сегодня действуют все корабли, ранее использовавшие Вентспилсский Свободный порт в качестве опорной базы. У предпринимателей сегодня совершенно нет информации о реальных угрозах, а также нет плана действий. Правительству Латвии следует нормализовать эту ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сейм Латвии, по инициативе кабинета, принял закон передающий управление над портами Риги и Вентспилса из юрисдикции самоуправлений в ведение правительства.

Кроме того премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш создал рабочую группу в которую под руководством министра сообщений Талиса Линкайтса вошли министр финансов Янис Рейрс, экономики Ральф Немиро, сельского хозяйства Каспар Герхардс, регионального развития Юрис Пуце, иностранных дел Эдгар Ринкевич и юстиции Янис Борданс. А также президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, председатель Комиссии по рынкам финансов и капитала Санта Пургайле, управляющий Госказной Каспар Аболиньш и руководитель бюро премьер-министра Янис Патмалниекс. Их задача теперь состоит в том, чтобы убедить США вычеркнуть порт Вентспилса из списка санкционных объектов.

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