14 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Про Советский Союз сегодня можно говорить, что угодно. Но подобного позора и сознательного спланированного унижения нашей страны руководство СССР точно не допустило бы…

Анатолий Кошкин, , 17:37 — REGNUM Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете российской сборной участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в его стране. В ходе заседания группы по связям с парламентом Японии в Госдуме дипломат заявил: «Мы очень хотим (чтобы Россия участвовала, — ред.), но это решение от нас не зависит», — сообщило Радио Sputnik.

Россия снова пойдёт на Олимпиаду под белым флагом капитуляции?

В разочарование посла можно поверить. Не он один, но и другие японцы сожалеют, что, как выразился один из моих собеседников, Олимпиада в Токио может стать «неполноценной». И это действительно так, ибо отсутствие на всемирных соревнованиях одной из ведущих спортивных держав планеты неизбежно девальвирует достижения атлетов других стран, делает их победы не совсем легитимными. Ибо в ряде спортивных дисциплин лидерство российских спортсменов настолько очевидно, что олимпийские медали в их отсутствии будут явно неполновесными.

И все же с объяснениями японского посла не соглашусь. Ведь в состав принявших единогласно решение репрессировать российскую команду 12 членов исполкома WADA входит и представитель от Японии — Ёситами Камэока, который мог бы хотя бы воздержаться, тем самым посеяв сомнение в справедливости наказании невинных не имеющих ни малейшего отношения к применению допинга спортсменов. Не возвысил, видимо, опасаясь окрика из-за океана, свой голос и «друг Синдзо» — премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Не слышно слов поддержки и солидарности и от других японских друзей президента РФ — главы Оргкомитета ОИ 2020, бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори и олимпийского чемпиона по дзюдо Ясухиро Ямасита, недавно получившего от Путина орден Почета. А ведь в Японии тоже есть поговорка «друг познается в беде»…

Ну, а в Кремле уже, похоже, смирились с оскорбительным запретом на Олимпиаде в Токио флага и гимна Российской Федерации. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время адвокаты подадут иски в Арбитражный суд, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства по отстранению российских спортсменов от международных соревнований. При этом она призвала российских спортсменов не прекращать готовиться к Олимпийским играм и самим принимать решение об участии в олимпиаде в Токио. То есть участвовать под нейтральным, белым флагом, получившим в народе презрительное наименование «капитулянтский».

Про Советский Союз сегодня можно говорить, что угодно. Но подобного позора и сознательного спланированного унижения нашей страны руководство СССР точно не допустило бы…